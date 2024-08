Omicidio Sharon Verzeni applicato metodo Yara prelievi del Dna ai residenti di Terno d' Isola per trovare il killer

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 15 agosto 2024) Nuovi risvolti in merito all'di, la 33enne uccisa aD'dopo esser uscita a tarda sera per fare una passeggiata. Visto che gli inquirenti non sono ancora riusciti a dare un volto all'assassino, si è passati al "", quello che ha permesso di catturare Bosse