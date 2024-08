' Nuovo piano per i comizi di Trump pure i vetri antiproiettili'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Il Secret Service ha approvato unper consentire a Donalddi continuare iall'aperto dopo l'attentato di luglio: lo riferisce il Washington Post. L'agenzia utilizzeràantiproiettile per proteggere il tycoon, così come altre misure di sicurezza tecniche che normalmente non sono state fornite ai candidati alla presidenza, spiega il giornale citando un funzionario del Secret Service.