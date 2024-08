Napoli bambino di 7 anni si tuffa nella piscina di un agriturismo e annega a Vico Equense

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 15 agosto 2024) Undi 7è mortoto, nel giorno di Ferragosto, dopo essersitodi un, in provincia di. Cosa sia successo è ancora in fase di accertamento, al momento si sa solo che il piccolo, originario di Castellammare di Stabia, è morto dopo un tuffodella struttura e né l’intervento dei genitori né degli altri presenti è riuscito a salvargli la vita. Sul posto i carabinieri per i rilievi e ascoltare il racconto dei testimoni.