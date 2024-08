Napoli bambino di 7 anni si tuffa in piscina e annega

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 15 agosto 2024) E' accaduto in un agriturismo di Vico Equense Undi 7, italiano di Castellammare di Stabia, èto dopo essersito nelladi un agriturismo a Vico Equense (). Immediati i soccorsi dei genitori e di altri, presenti in quel momento. Inutili i tentativi di rianimazione, per il piccolo non c'è stato