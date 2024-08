Morta Gena Rowlands l’attrice americana aveva 94 anni

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 15 agosto 2024) Nota soprattutto per aver recitato nei film del regista e suo primo marito John Cassavetes E'a 94l'attrice, nota soprattutto per aver recitato nei film del regista e suo primo marito John Cassavetes. Secondo quanto riportato da 'The Hollywood Reporter',nella sua casa di Indian Wells,