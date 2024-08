Masters 1000 e Wta Cincinnati 2024 | programma orari e ordine di gioco giovedì 15 agosto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 15 agosto 2024) Ile glididel torneo combined diper la giornata di15. Prosegue l’azione sul cemento dell’Ohio, dove scenderanno in campo per il secondo turno i vari Alcaraz, Zverev e Rublev, ma ci sarà anche tanta Italia: nel torneo maschile, infatti, occhi puntati sul derby tricolore tra Darderi e Cobolli, mentre in quello femminile in scena Cocciaretto contro Sabalenka e Paolini contro Potapova.