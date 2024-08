Malagò tuona contro il Governo sul 4mandato al Coni | mi impediscono di ricandidarmi ma…

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 15 agosto 2024) Dopo il deciso no ricevuto dalalla richiesta ufficiale di un quarto mandato, Giovannitorna a proclamare la propria voglia di proseguire alla guida del. “È possibile che dopo questi risultati e a pochi mesi da Milano-Cortina io non sia nemmeno in condizione die gli altri si’?” – ha dichiaratoa Zona Bianca su Rete4. “Per il nuovo mandato c’era una legge, fatta all’epoca dal Movimento 5 Stelle. Poi questol’ha cambiata. Per le Federazioni, ora per la presidenza si può essere nuovamente eletti, ma solo con i due terzi dei voti. Questa nuova norma però vale per tutti tranne che per il“.ha poi chiuso a una sua candidatura a sindaco di Roma o alla presidenza della Figc: “Assolutamente no. Sono una persona seria. Il mio mandato scade a maggio 2025, come si può pensare di fare altre cose?”.