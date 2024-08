Ma vattene affan*** | George Clooney asfalta Quentin Tarantino

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024)? Non è una vera star del cinema. Parola diin dichiarazioni che hanno «un po' irritato” l'attore, tanto da aver reagito mandando «a quel paese» l'amico regista di Pulp Fiction. In una nuova intervista su GQ, insieme a Brad Pitt, suo co-protagonista del nuovo film Wolfs (che sarà presentato in anteprima alla prossima Mostra del Cinema di Venezia), l'argomentoè stato affrontato eha dichiarato: «ha detto delle cose su di me di recente, quindi sono un po' irritato da lui. Ha fatto un'intervista in cui nominava le star del cinema, e stava parlando di Pitt e di qualcun altro, e poi l'intervistatore fa: “Beh, e?”. E lui: “Non è una star del cinema”. E poi ha letteralmente detto qualcosa del tipo: “Nominami un film dal millennio in poi». Continua: «E io: dal millennio? È più o meno tutta la mia fottuta carriera».