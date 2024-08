Liga PAREGGIO al San Mamés | il Getafe ferma il Bilbao Sancet sigla il primo gol del campionato

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 15 agosto 2024) Finisce qui la partita tra, valevole per la prima giornata delspagnolo È terminata la prima partita delladi quest’anno. In occasione dell’esordio stagione delspagnolo, ilè statoto in casa dalcon il risultato di 1-1 al San. Are la prima rete è