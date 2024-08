Lavoro in nero e centri scommesse non autorizzati scoperti a Villaricca

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di giovedì 15 agosto 2024) Elevate sanzioni per i lavoratori ine denunciati i titolari deisommerso enonnel focus agostano dei carabinieri a. Con il supporto del nucleo ispettorato deldi Napoli, i militari della stazione locale hanno promosso una campagna di controlli nelle attività commerciali della cittadina. Cospicuo il bilancio delle ultime 24 ore. Si è partiti da un ristorante in corso Italia. La titolare, una 23enne di Bacoli, è stata denunciata per mancata visita medica ed omessa formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza. Risponderà anche dei 2 lavoratori insui 6 presenti nel locale. Per l’imprenditrice 39mila euro circa di sanzioni. Sono 3 gli impiegati invisibili al Fisco individuati in un Bar Pasticceria di Corso Europa.