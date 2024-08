Lamine Yamal accoltellato in un parcheggio il padre della stella del Barcellona

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 15 agosto 2024) Mounir Nasraoui è stato portato in ospedale in condizioni "gravi" ma non è in pericolo di vita. Tre persone arrestate per tentato omicidio IldelSpagnaè stato portato in ospedale dopo essere statoin un. Mounir Nasraoui ha ricevuto “più di una ferita da