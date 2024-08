La Lega congela FI | La legge sulla cittadinanza non si tocca

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di giovedì 15 agosto 2024) Articolo pubblicato giovedì 15 Agosto 2024, 11:29 Il caldo di agosto sembra non fermare il fervore della politica italiana che, alla Vigilia di Ferragosto, si è infiammata su un tema delicatissimo: laitaliana. A chi spetta e a chi no è il dubbio che attanaglia le opposizioni, così come Forza Italia, che sembra pronta L'articolo LaFI: “Lanon si” proviene da Il Difforme.