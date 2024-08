Jovic RIPENSAMENTI dopo il Berlusconi? Per il Milan può RESTARE

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 15 agosto 2024) Lukail Trofeoha convinto la società: per ilpotrebbe essere lui il vice Morata per la prossima stagione La Gazzetta dello Sport oggi in edicola è tornata a fare il punto sul futuro di Luka, che martedì sera nel Trofeo Silvioha “bagnato” la prima con il numero 9 sulle spalle