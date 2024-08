Jannik Sinner missile lungo-linea | il colpo che sconvolge Michelsen e tutto lo stadio | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024)avanza senza troppi patemi al terzo turno del torneo Masters 1000 di Cincinnati, dopo aver superatocon una prestazione di grande livello, qualificandosi così per gli ottavi di finale. L'italiano ha offerto una prova eccellente, impreziosita da alcuni colpi spettacolari, uno su tutti. Negli ottavi, in programma per giovedì,affronterà uno tra Giron, Baez o Thompson. All'entrata in campo,è consapevole di essere il super-favorito, ma non sottovaluta l'avversario americano, che tra pochi giorni compirà vent'anni e ha già dimostrato le sue qualità a Cincinnati, avendo vinto tre incontri, due nelle qualificazioni e uno nel tabellone principale contro Griekspoor in tre set. Il match inizia in modo ideale per l'italiano: un break immediato gli consente di prendere il controllo e mantenere il vantaggio fino al termine, chiudendo il primo set con un 6-4.