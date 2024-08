Isacco Barducci nuovo acquisto del Mazzola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 15 agosto 2024) Altro colpo in entrata deldel ds Marco Manganiello. La società biancoceleste ha infatti comunicato di aver acquisito il centrocampista(nella foto), proveniente dal Certaldo. Classe 2003,è originario di San Casciano e ha fatto parte per anni del settore giovanile della Fiorentina per poi passare alla formazione Primavera del Cesena. Un elemento in più che quindi arricchisce la rosa di mister Marco Ghizzani. Ilesordirà in gare ufficiali domenica 1 settembre nell’andata del derby di Coppa Italia contro l’Asta Taverne (come avvenuto lo scorso anno). Il ritorno è fissato per mercoledì 18. Per arrivare pronti agli appuntamenti che contano Jacoponi e compagni torneranno in campo, dopo il test di ieri a Cecina, mercoledì prossimo allo stadio Zecchini contro il Grosseto.