Irpinia | I Nomadi in concerto omaggiano i morti del sisma

(Di giovedì 15 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa voce interrotta dall’emozione e gli occhi lucidi di cantanti, musicisti e pubblico. Così, sulle note di “Canzone per un’amica”, ieri sera, iina Sant’ Angelo dei Lombardi, hanno omaggiato le vittime del terremoto del 23 novembre 1980 in. Un momento toccante, in unche ha visto l’esibizione degli artisti tra i più importanti e storici della grande musica italiana. L’evento, voluto dall’amministrazione comunale di Sant’Angelo dei Lombardi con il sindaco Rosanna Repore, alla presenza del manager Maurizio Blaso, ha visto l’esibizione de idinanzi a migliaia di persone provenienti da ogni angolo del centro sud Italia. Due ore di grande musica che hanno fatto sognare e cantare il pubblico, attraverso un viaggio in sessant’anni di carriera di