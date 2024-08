In barca tra i Faraglioni fioccano le multe a Capri

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 15 agosto 2024) Tra le attività garantite dai carabinieri per un Ferragosto sicuro anche un presidio costante attorno aididove non sono mancate le imzioni che hanno sfidato la normativa per attraversare i loro archi naturali. Solo negli ultimi due giorni sono state elevate decine di sanzioni dai militari della compagnia di Sorrento che hanno riguardato anche altri comportamenti incoscienti in mare, specie nelle aree marine protette, tutti sanzionati. L’attività dei carabinieri nelle ultime ore ha riguardato anche le altre isole del Golfo di NAPOLI . A Forio d’Ischia i carabinieri della stazione locale hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni un 31enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Il figlio 13enne era stato fermato per un controllo alla sua bici elettrica, verosimilmente truccata.