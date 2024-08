Il regista di Rust Joel Souza parla finalmente della sparatoria mortale avvenuta sul set | Mi ha rovinato

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di giovedì 15 agosto 2024) In un’intervista carica di emozione, ilpiange la direttricefotografia Halyna Hutchins, analizza il suo complicato rapporto con Alec Baldwin edel suo ritorno controvoglia per finire il film. Il pubblico, però, non vedrà mai la scena che ha portato al terribile incidente: «È stata completamente eliminata»