Il piccolo grande gesto di un bambino di 10 anni commuove il web

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di giovedì 15 agosto 2024) Giov, 10, ha fatto una donazione non comune ai bimbi della sua età. Il suoè un esempio per molti. Viviamo in un mondo in cui c’è molto bisogno di amore, di fede, di gesti fatti con il cuore. Ci vuole davvero una ventata di purezza e di ritorno ai valori, quelli veri. L'articolo Ildi undi 10il web proviene da La Luce di Maria.