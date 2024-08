Il giudizio dei docenti è insindacabile il TAR conferma la non ammissione la scuola non ha commesso nessun errore nei confronti di un’alunna

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 15 agosto 2024) Il TAR per la Lombardia, Sezione Quinta, ha emesso una sentenza significativa in materia di valutazione scolastica, respingendo il ricorso presentato dai genitori di una studentessa contro la decisione di nonalla classe seconda del Liceo Classico. L'articolo “Ildei”, il TARla non, lanon haneidi