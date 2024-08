Il commissario anti-Italia è pagato dalla Cina

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di giovedì 15 agosto 2024) Il tedesco Oettinger, ex responsabile del bilancio di Bruxelles , nel 2018 spingeva per la decarbonizzazione e invitava i mercati ad «insegnarci come si vota». Adesso fa il consulente di Shein, una società di moda che vuole «usarlo» per evitare i dazi.