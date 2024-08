Hien AVVISA | Atalanta ora puoi solo migliorare! Real? Abbiamo giocato bene

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 15 agosto 2024), difensore dell’, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla sfida di Supercoppa contro ilMadrid Ai canali ufficiali dell’, il difensoreha voluto rilasciare delle dichiarazioni sulla finale contro ilMadrid. «Che peccato. Purtroppo nonvinto questa partita: per noi era una grande opportunità per noi per. Vogliamo sempre vincere,