Giovane trovato morto in spiaggia a Ferragosto

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di giovedì 15 agosto 2024) Il corpo senza vita di undi 29 anni è statonella notte disulladi Chiatona a Massafrà, in provincia di Taranto. Stando alle prime informazioni, l'uomo, originario di Palagiano, sarebbe stato colto da un malore in seguito alla nottata trascorsa in riva al