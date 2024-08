Giovane bagnino colto da malore aveva appena salvato un uomo dall’annegamento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 15 agosto 2024) Castiglione della Pescaia (Grosseto), 15 agosto 2024 – Haun bagnantee subito dopo ha accusato un. E’ successo nella mattina di ferragosto a Castiglione della Pescaia, intorno alle 11,20. L’allarme sulla spiaggia è scattato per un 56enne che stava rischiando di annegare: l’è stato tratto in salvo da undi 18 anni che, probabilmente per lo sforzo e la concitazione, ha poi accusato un. Tutti e due sono stati soccorsi dal 118 e portati all’ospedale Misericordia di Grosseto in codice giallo.