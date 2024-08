Geolier ospite speciale della Notte della Taranta

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 15 agosto 2024)saràalla ‘’ in programma il 24 agosto a Melpignano (Le). Il Concertone sarà trasmesso in diretta da Rai 3 e in simulcast su Rai Radio 2 alle 21.30. L’annuncio arriva in un momento in cuiè davvero inarrestabile: nel pieno del suo straordinario tour estivo, che lo ha visto per 3 spettacoli spettacolari sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli , il suo nuovo album, ‘Dio lo sa’ (Warner Music Italy), disponibile in digitale e nei vari formati cd e doppio vinile ha già conquistato il doppio disco di platino, dopo 3 settimane consecutive in testa alla Classifica Album di Fimi/GfK Italia.