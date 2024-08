Gargano cartello-choc all' ingresso della Guardia Medica | la denuncia di Forza Italia | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) "Ilvive un'emarginazione sanitaria da terzo mondo". Con queste dure parole, Paolo dell'Erba, consigliere regionale diin Puglia,la critica situazione sanitaria nella regione. Dell'Erba sottolinea come "senza un ospedale e con lache, ad esempio, a Peschici riapre dopo Ferragosto, la farmacia del paese è stata completamente presa d'assalto". A corredo, dell'Erba ha condiviso la foto di un avviso affisso al muro, in cui si legge: "Il servizio diriaprirà il 16-8-2024". "Più volte ho rimarcato - prosegue il consigliere - l'emarginazione sanitaria dele quello che sta accadendo in questi giorni, Ferragosto compreso, è l'ennesima prova che il servizio offerto non solo è carente ma in alcuni momenti completamente assente, anche con la".