Ferragosto | Storia Celebrazioni e Influenze Culturali

(Di giovedì 15 agosto 2024) Introduzioneè una delle festività più amate in Italia, celebrata il 15 agosto. Questa giornata è sinonimo di vacanze, gite fuori porta, pranzi al sacco e momenti di relax con amici e familiari. Ma qual è l’origine di questa festa e come viene celebrata in altre nazioni? Scopriamolo insieme. LadiOrigini