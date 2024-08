Ferragosto necessità di fare spesa? Ecco i supermercati aperti oggi

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di giovedì 15 agosto 2024) Articolo pubblicato giovedì 15 Agosto 2024, 13:29 Asiamo tutti impegnati a festeggiare l’estate in santa pace, ma è possibile che molti di noi abbiano dimenticato die che non si stiano proprio rilassando senza pensieri. Nonostante la maggior parte deidecidano di chiudere, non temete, ci sono alcune grandi catene L'articolodiproviene da Il Difforme.