Ferragosto le mete scelte dai vip | da Gianni Morandi a Sabrina Ferilli le foto

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di giovedì 15 agosto 2024) Mare per Noemi, che da una barca con in mano una chitarra intona "Sono solo parole", una delle sue più amate canzoni,, Giorgia ed Emanuel Lo. Montagna invece per, che è sull'Appennino tosco-emiliano, e per Michelle Hunziker, Serena Autieri e Aurora Ramazzotti che