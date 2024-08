Ferragosto il vescovo di Napoli | Un pensiero alle bambine di Scampia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 15 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNel giorno in cui la Chiesa celebra l’Assunzione rivolge la sua preghiera ai bambini interessati dal crollo diildi, don Mimmo Battaglia. “In questo momento particolare – ha detto il prelato nel corso dell’omelia di oggi – il miova soprattutto ai tanti bambini che stanno soffrendo, ma in particolare a tre, Morena, Patrizia e Mia ancora ricoverate dopo il crollo di, e in particolare penso soprattutto ad Antonio, il papà di dueche sta trascorrendo le sue giornate giorno e notte lì in ospedale tra un reparto e altro, per prendersi cura delle sue. Penso – ha aggiunto don Mimmo Battaglia – che questa sia una immagine bella che in qualche modo oggi sento di consegnare a me stesso prima di tutto, e a tutti.