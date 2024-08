Ferragosto col pienone al lago di Bilancino il mare di Firenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 15 agosto 2024) Barberino di Mugello (), 15 agosto 2024 – La spiaggia del Bahia fa il pieno. Ci sono lettini e ombrelloni, bagnini con lo sguardo vigile, barche a vela e pedalò, chi fa il bagno e chi si sdraia al sole. Unal “”, ildi, per meglio dire, il "di" L’invaso del Mugello non è solo la salvezza contro la siccità di mezza Toscana, ma anche una meta turistica che ha un suo pubblico di nicchia, ma fedelissimo. Il 15 agosto è il giorno clou per le spiagge enon fa difetto. L’invaso si sta un po' alleggerendo a causa della mancanza di piogge: al 12 agosto la sua portata era di 58 milioni di metri cubi d’acqua rispetto a un massimo di 84 milioni (a marzo di quest’anno ha toccato i 66 milioni) ma resta bello pieno e affollato.