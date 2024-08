Ferragosto 2024 dieci regole per un barbecue perfetto

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di giovedì 15 agosto 2024) Eccoda tenere bene a mente per ottenere undiassolutamentee anche a prova di nutrizionista. Griglie pronte per ildi. Ma la tradizionale cottura alla brace può essere un banco di prova per cucinare carne o verdure a prova dei severi giudici di MasterChef