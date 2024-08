Ferragosto 14mln in gita fuoriporta

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 15 agosto 2024) 11.35 Quattordici milioni di italiani si preparano a vivere unall'aria aperta e a contatto con la natura, scegliendo unain giornata verso il mare, la campagna o la montagna. Un'indagine Coldiretti/Ixè rileva che oltre la metà degli italiani in, circa 7,5 milioni, sceglierà il picnic con cibo portato da casa o da grigliare in loco. Altri 6,5 milioni di italiani approfittano delper ritrovarsi in casa di parenti e amici.