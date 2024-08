Esodo di Ferragosto per 15 milioni | strade da bollino rosso

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 15 agosto 2024) Per il ponte tra il 15 ed il 18 agosto sono attese 14,8di presenze nelle strutture ricettive, di cui il 56% di turisti italiani, mentre sono finalmente in calo i bollini rossi che allertano sui possibili effetti sulla salute, soprattutto per i più fragili, delle ondate di calore che il ministero della Salute monitora coi bollettini giornalieri per 27 città. Poche le camere ancora disponibili, soprattutto nelle mete tradizionali delle vacanze estive: risulta infatti già prenotato il 91% dell’offerta disponibile, circa un punto in più rispetto al 2023, anche se – per la coincidenza del calendario – il ponte dello scorso anno è stato un giorno più lungo, secondo le stime del Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti, sulla base di un monitoraggio sulle principali piattaforme di prenotazione online.