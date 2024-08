Ed Sheeran acquista quota di minoranza dell’Ipswich Town

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 15 agosto 2024) (Adnkronos) – Il cantautore Edha acquisito unadi. Ed, che è da sempre un fan della squadra, dal 2021 è sponsor di maglia delle squadre maschile e femminile. La partecipazione totale del 33enne nel club di Premier League, acquisita tramite Gamechanger 20 Ltd, è dell’1,4%. Come parte dell’accordo, Edavrà l’uso a lungo termine di un executive box a Portman Road, che ha personalizzato in vista della stagione 2024-25. Non sarà un azionista con diritto di voto o un membro del consiglio di amministrazione. “Sono davvero entusiasta di averto una piccola percentuale della squadra di calcio della mia città”, ha dichiarato Ed, originario dello Yorkshire, al sito web. “È il sogno di ogni tifoso di calcio essere proprietario del club per cui tifa, e mi sento molto grato per questa opportunità.