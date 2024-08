E' già campionato via alla prevendita dei biglietti per Spal-Ascoli | le info

Leggi tutta la notizia su today

(Di giovedì 15 agosto 2024) Comincerà venerdì 16 ladeiper la partita, valida per la prima giornata deldi Serie C 2024-2025. In occasione del match sarà consentito l'ingresso all'impianto sportivo a tutti i tifosi in possesso di regolare titolo di accesso.Iscriviti al canale