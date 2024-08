Da come scegliere uno spazzolino giusto agli ingredienti del dentifricio sbiancante fino a come usare lo scovolino Parola all' igienista dentale

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 15 agosto 2024) Non spazzolare i denti con violenza, far scivolare le setole dall’alto in basso, lavarsi i denti 3 volte al giorno. La pratica della corretta igiene orale per molti di noi si ferma qui. E non è neanche detto che applichiamo alla lettera questi pochi precetti. Denti sani e bianchi: sei falsi miti da sfatare X Ma se anche questi piccoli accorgimenti fossero sbati? Ne abbiamo parlato con il Dott.