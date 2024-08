CUGINI DI CAMPAGNA | LUCARELLI SPUTA SENTENZE È MOLTO COSTRUITA ALLA FATTORIA…

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di giovedì 15 agosto 2024) Bndo con le Stelle più infuocato che mai. Ci pensano idia sferrare un attacco durissimo a Selvaggia Lucarell, senza usare tanti giri di parole. L’occasione è la prima intervista in occasione della partecipazione allo show di Milly Carlucci, al via sabato 28 settembre su Rai1, rilasciata al settimanale Oggi. Silvano Michetti, Nick Luciani, Tiziano Leonardi e Ivano Michetti, gemello di Silvano e portavoce del gruppo nell’intervista. “Balleremo tutti, ma a turno”, sottolinea. Nel 2023 idihanno fatto 152 concerti in 9 mesi. “Minimo 12 mila euro a serata, spese escluse. Mi mica lo facciamo per quello, ci divertiamo”. Ivano dice che “coi soldi che ho fatto ho comprato 33 appartamenti”, specificando che lui ha scritto tutte le canzoni ma ha sempre messo il nome di ognuno, a turno. Passiamo a Bndo. “Andiamo d’accordo con tutti.