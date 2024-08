Cinghiali nelle Marche danni per 5 milioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 15 agosto 2024) Negli ultimi cinque anni, iprovocati daialle colture (specie cereali, girasoli e leguminose)sono costati alle casse pubbliche oltre 5,2di euro. Sono i dati stimati dalla Regione nel piano di controllo varato dalla giunta contro la proliferazione della fauna selvatica. Tra le misure previste, un mese in più per la caccia al cinghiale, selezionatori in azione anche fino a mezzanotte con l'ausilio di sensori notturni e la possibilità per gli agricoltori di dotarsi di gabbie e di attivarsi per le catture nei propri terreni. Il tutto in attesa del piano di controllo straordinario annunciato dal governatore Acquaroli nel giorno della grande protesta del settore agricolo.