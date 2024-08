Ciclismo Giro di Polonia | Kooij vince quarta tappa Vingegaard resta leader

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 15 agosto 2024) Olavha vinto ladeldi, la frazione di 195 km da Kudowa Zdroj a Prudnik, battendo in volata Sam Bennett e Mads Pedersen, rispettivamente secondo e terzo. Ottava piazza per Alberto Dainese, unico italiano in top ten. Nessuna variazione nella classifica generale, che vede al comando sempre il danese JonasdiSportFace.