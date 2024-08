Chirurgia XXL da incubo su Real Time | puntate e quando va in onda

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di giovedì 15 agosto 2024) Arriva suun nuovo programma dedicato alla medicina e in particolare alla. Infatti, giovedì 15 agosto, andrà inla prima puntata diXXL da: i protagonisti sono una serie di persone che hanno subito errori durante operazioni chirurgiche, che hanno deciso di raccontare le loro esperienze e spiegare le ragioni per cui hanno scelto di migliorare la loro vita affidandosi a specialisti che tenteranno di porre rimedio alle precedenti operazioni. Dall’altro lato vedremo all’opera un team di esperti chirurghi che, di puntata in puntata, si ritroveranno ad affrontare casi di pazienti che hanno subito operazioni mal eseguite e tentereanno, attraverso interventi complessi e delicati, di correggere gli errori passati e migliorare la qualità della vita dei pazienti.