Chi sono gli atleti che hanno ricevuto più premi in denaro dopo le Olimpiadi | c’è anche un’italiana

(Di giovedì 15 agosto 2024) Alice D'Amato, oro e argento nella ginnastica, è l'italiana figura in questa speciale graduatoria calcolata tenendo di una stima delle differenti valute e delle scelte dei Paesi. È questo il vero valore di una medaglia? Non è certo quantificabile solo dal punto di vista economico considerato che per un atleta il valore sportivo è senza prezzo.