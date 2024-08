Chi è Giulia Santin? La presunta nuova fiamma di Fedez – FOTO

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di giovedì 15 agosto 2024)“illegale” latin lover? Dopo aver organizzato una festa in Costa Smeralda con una serie di “fumosità” sollevate da Parpiglia e Lucarelli, il rapper si mostra con unapotenziale. Chi è? LadiA lanciare lo scoop è sempre Gabriele Parpiglia, in vacanza, ma attivissimo e in "Chi è? Ladi" L'articolo Chi è? Ladiproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.