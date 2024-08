Cassino paziente in codice rosso rimane bloccata per due ore nell' ascensore dell' ospedale

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di giovedì 15 agosto 2024) Unainche stava per essere trasferita presso il Policlinico Umberto I di Roma è rimastainsieme all’equipaggio’Ares 118 per quasi due ore all’interno delSanta Scolastica di. Una notte da incubo quella vissuta da quattro persone che erano in procinto di partire alla volta di Roma. Inc'era la lettiga con