Calciomercato Napoli i due colpi a cui lavora Manna possono spostare gli equilibri

Leggi tutta la notizia su today

(Di giovedì 15 agosto 2024) Sono ore e giorni intensi, gli ultimi, per il direttore sportivo delGiovanni. Il dirigente azzurro è impegnato in una serie di trattative chedavvero cambiare il volto della rosa a disposizione di Conte in maniera sostanziale. Mentre si prova a stringere con il Brighton