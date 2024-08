Calciomercato Inter sono DUE le idee per l’ATTACCO | entrambi IN SCADENZA sono più di una semplice idea

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 15 agosto 2024) Ilsi muove per trovare una soluzione per il reparto offensivo: ecco i due nomi Ilsta cercando un attaccante per completare il reparto. Detto ciò, non è detto che quest’anno possa arrivare dunque i meneghini avrebbero già adocchiato due occasioni a parametro zero, come rivela Il Giorno. DETTAGLI – «In caso