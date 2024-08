Calciomercato Genoa arriva Pinamonti? Cosa filtra sul calciatore

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 15 agosto 2024) Ilpassa anche da, eccosul giocatore in uscita dal Sassuolo, i dettagli Andreaè retrocesso in Serie B col Sassuolo ed è alla ricerca di un’occasione per trasferirsi in estate e per tornarne nel massimo campionato italiano. Come fa sapere l’esperto Gianluca Di Marzio, per lui si sarebbero aprendo adesso le strade