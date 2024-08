Cade in gara e sbatte la testa contro il muretto | grave la ciclista Toniolli

Leggi tutta la notizia su today

(Di giovedì 15 agosto 2024) LaAliceè ricoverata in gravi condizioni in terapia intensiva dopo un brutto incidente in. La sportiva 19enne è caduta ieri (mercoledì 14 agosto) durante il Circuito dell'Assunta a Ceneda di Vittorio Veneto, nel Trevigiano. La giovane ha riportato fratture multiple alla