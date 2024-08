Bimbo di 7 anni annega nella piscina di un agriturismo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 15 agosto 2024) AGI - Tragedia di' Ferragosto nel Napoletano. Un bambino di 7in undi Vico Equense, per motivi ancora in fase di accertamento, èto dopo essersi tuffatodella struttura. Immediati i soccorsi dei genitori e di altri presenti. Nonostante i tentativi di rianimazione, il piccolo non ce l'ha fatta. Indagini affidate ai carabinieri che stanno già effettuando i primi rilievi e ascoltando i presenti. La piccola vittima era italiana e residente a Castellammare di Stabia.