Atp Winston-Salem 2024 | programma date orari copertura tv e streaming

(Di giovedì 15 agosto 2024) Il, le, gli, latv edell’ATP 250 di, torneo di scena da domenica 18 a sabato 24 agosto. Il campione in carica, l’argentino Sebastian Baez, guida il seeding, seguito dal francese Arthur Fils e dal britannico Jack Draper. Per quanto riguarda i colori italiani, si sono cancellati Matteo Berrettini e Fabio Fognini, mentre figurano nell’entry list Flavio Cobolli (grande protagonista a Cincinnati), Luciano Darderi e Lorenzo Sonego. ENTRY LIST La diretta televisiva dell’Atp 250 diè affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204). Disponibili anche una direttamediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento).